Auch bei Abstieg: Uth bleibt beim FC

Wichtiges Zeichen vom Publikumsliebling: Mark Uth hat vor dem entscheidenden Auswärtsspiel seines 1. FC Köln beim 1. FC Heidenheim einen neuen Vertrag unterschrieben. Das gab der Klub einen Tag vor dem Endspiel um den Klassenerhalt am Samstag (ab 15:15 Uhr live auf Sky Sport 7 – streame mit dem Sky X-Traumpass) bekannt, der Kontrakt gilt ligaunabhängig.

Bezüglich der Rettung sei Uth „absolut zuversichtlich“, sagte er in einer Mitteilung: „Unabhängig davon war es mir wichtig, bei meinem Herzensverein weiterhin Verantwortung zu übernehmen und sportlich voranzugehen, nachdem ich mich in den letzten beiden Jahren nicht so einbringen konnte, wie ich mir das vorgestellt habe.“

Uth, der in Köln geboren und sportlich ausgebildet wurde, sei für den Verein ein „Unterschiedsspieler“, sagte FC-Geschäftsführer Christian Keller, seine Verlängerung sei ein „starkes Signal zum richtigen Zeitpunkt“.

Verletzungen bremsen den 32-Jährigen

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler wird seit Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. In dieser Saison kam er auf nur zwölf Pflichtspiele, lediglich dreimal stand er in der Startelf.

Dennoch bekannte Uth seine Liebe zum Klub und wolle für keinen anderen Verein mehr in seiner Karriere spielen. „Für mich gibt es nichts anderes mehr – ich möchte meine Karriere hier beim FC beenden“, sagte er.

(SID)/Beitragsbild: Imago