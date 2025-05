Mit dem Gewinn des ÖFB-Cups hat der WAC den größten Erfolg der Vereinsgeschichte eingefahren. In der ADMIRAL Bundesliga sind die Lavanttaler drei Runden vor Schluss immer noch voll im Titelrennen involviert. Und auch bei den Transfererlösen müssen sich die Kärntner schon lange nicht mehr verstecken. Ist der Wolfsberger AC bereits einer der großen Vereine in Österreich?

Die überragende sportliche Situation spricht jedenfalls für den WAC. Drei Runden vor Schluss dürfen die Wolfsberger immer noch vom Titel in der ADMIRAL Bundesliga träumen. Mit 33 Punkten nach 29 gespielten Runden haben die Wolfsberger den Titelgewinn noch in der eigenen Hand. Dafür müssen aber Siege in den letzten drei Spielen her – es geht noch gegen Blau-Weiß Linz, die Wiener Austria und schlussendlich am letzten Spieltag gegen Tabellenführer Sturm Graz.

Auch finanziell hat sich der WAC in den vergangenen Jahren immer mehr von den vermeintlich „kleineren“ Klubs der ADMIRAL Bundesliga abgehoben. Laut transfermarkt.at halten die Wolfsberger in den letzten fünf Saisonen bei einer Transferbilanz von über elf Millionen Euro Gewinn. Das ist beispielsweise mehr, als die Wiener Austria in den vergangenen fünf Spielzeiten erwirtschaften konnte. Und nahe dran an den „Großklubs“ LASK und Rapid.

Die Transferbilanzen der Bundesligisten in den letzten fünf Saisonen (2020/21 bis 2024/25)

Verein Transferbilanz (in Euro) Salzburg 200.320.000 € Sturm 40.860.000 € Rapid 18.190.000 € LASK 17.000.000 € WAC 11.460.000 € Austria 4.380.000 € WSG Tirol 3.560.000 € Austria Klagenfurt 2.360.000 € TSV Hartberg 1.070.000 € Blau-Weiß Linz 870.000 € GAK 300.000 € SCR Altach -404.000 €

Quelle: transfermarkt.at

Riegler über nächsten Millionenverkauf und Zukunftspläne

Verkäufe bringen hohe Gewinne

Dabei profitierten die Wolfsberger immer wieder von gelungenen Spielerverkäufen. Insgesamt erwirtschafteten die Kärntner seit Sommer 2020 etwa 16 Millionen Euro mit Spielerverkäufen. Heraus sticht hier der Transfer von Mohamed Bamba. Der Ivorer wechselte im Sommer 2023 für rund 200.000 Euro (laut transfermarkt.at) vom israelischen Zweitligisten Hapoel Rishon leZion ins Lavanttal und avancierte nur ein halbes Jahr später zum Rekordtransfer. Mit acht Toren und vier Assists in 17 Pflichtspielen im Gepäck ging es im Jänner 2024 zum FC Lorient nach Frankreich – dafür kassierte der WAC fünf Millionen Euro.

Damit löste Bamba Shon Weissman als bisher teuersten Verkauf der Wolfsberger ab. Der Israeli war im August 2020 für rund vier Mio. zu Real Valladolid gewechselt. Auch Aufustine Boakye, Luka Lochoshvili und Tai Baribo konnte der WAC um Millionensummen verkaufen und damit große Gewinne erzielen.

WAC ein großer Verein? Tatar: „Infrastruktur könnte besser sein“

