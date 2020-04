Auch Belgien-Grand-Prix in Gefahr

Auch der am 30. August in Spa-Francorchamps angesetzte Formel-1-Grand-Prix von Belgien ist ernsthaft in Gefahr. Grund dafür ist der Beschluss der belgischen Regierung vom Mittwoch, dass wegen der Coronavirus-Pandemie Großveranstaltungen bis zum 31. August verboten bleiben.

Die Betreiber der Rennstrecke in Spa wollen nun die Mitteilung des Nationalen Sicherheitsrats abwarten und dann ihre Optionen für ein Rennen prüfen. Aktuell arbeitet die Formel 1 daran, die Saison mit Geisterrennen zu retten.

Belgien zählte bis Mittwochabend 4.400 Covid-19-Tote. Mehr als 33.500 Menschen wurden in dem Königreich bisher positiv auf das SARS-CoV-2 getestet.

(APA)

Artikelbild: GEPA