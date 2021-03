Auch Belgiens Nationalteam mit Botschaft für Menschenrechte

Die Fußball-Nationalmannschaft Belgiens hat bei der WM-Qualifikationspartie eine Botschaft für Menschenrechte gesendet und in begleitenden Kommentaren WM-Gastgeber Katar auch direkt genannt.

Beim Gruppenfoto vor der Partie gegen Belarus (8:0) trugen die Roten Teufel am Dienstag schwarze T-Shirts mit der roten Aufschrift “Football supports change” (Fußball unterstützt Wandel), zudem knieten die Stars um Romelu Lukaku – eine symbolische Geste gegen Rassismus.

We actively stand up against racism and are not ignoring the problems in Qatar. With this symbolic action, we call upon international bodies and all football federations to join us in stepping up. pic.twitter.com/EKIONBMcxX

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 30, 2021