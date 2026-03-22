Auch dank Doppelpacker Reese: Hertha BSC siegt in Düsseldorf

Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat auch dank Rückkehrer Fabian Reese seine Außenseiterchance im Aufstiegsrennen gewahrt.

Die Berliner feierten am Sonntag ein 5:2 (4:1) bei Fortuna Düsseldorf, der Rückstand auf die Aufstiegsplätze beträgt nach dem 27. Spieltag allerdings nur schwer aufzuholende sieben Punkte. Die Fortuna verpasste einen Befreiungsschlag im Kampf um den Klassenerhalt.

Düsseldorf war in der munteren und offensiv geführten Begegnung durch ein Eigentor von Linus Gechter (4.) früh in Führung gegangen. Hertha gelang durch Kapitän Reese (18., 26.), den Ex-Düsseldorfer Dawid Kownacki (44.) und Marten Winkler (45.+6) noch vor der Pause die Wende. Cedric Itten (54.) ließ die Fortuna hoffen, doch Luca Schuler (90.+4) sorgte an seinem 27. Geburtstag für den Endstand.

Trainerwechsel verpufft: Preußen verlieren Kellerduell

Trainerwechsel verpufft: Preußen Münster hat im Kellerduell der 2. Fußball-Bundesliga eine empfindliche Niederlage gegen den 1. FC Magdeburg kassiert und muss als neues Schlusslicht mehr denn je um den Klassenerhalt bangen. Münster verlor gegen den von Doppelpacker Mateusz Zukowski angeführten bisherigen Letzten aus Magdeburg am 27. Spieltag 1:3 (0:1).

Zukowski traf zunächst per Foulelfmeter 45.+2, in der zweiten Hälfte legte der Pole nach (72.). Die Gäste hatten aus den vorherigen fünf Begegnungen nur einen Punkt geholt. Der Treffer von Etienne Amenyido (80.) war zu wenig für Münster, kurz vor Schluss sorgte Richmond Tachie (90.+5) für das 3:1 der Gäste.

Erster Sieg für Walter: Kieler Lebenszeichen im Keller

Spektakulärer Premierensieg im vierten Anlauf: Tim Walter hat endlich den ersten Erfolg in seiner zweiten Amtszeit als Trainer von Holstein Kiel gefeiert. Dem Team des 50-Jährigen gelang am Sonntagnachmittag ein wichtiger Schritt im Kampf um den Klassenerhalt der 2. Fußball-Bundesliga. Kiel siegte im Duell der Erstliga-Absteiger nach einer Willensleistung mit 3:2 (2:1) beim zuletzt heimstarken VfL Bochum.

Kasper Davidsen (8.), Phil Harres (45.+1) und Jonas Therkelsen (70.) trafen für die Kieler, die sich nach neun sieglosen Pflichtspielen in Folge mit nun 28 Punkten wieder an das rettende Ufer heran robbten. Die Treffer von Doppelpacker Philipp Hofmann (14./66.) waren zu wenig für die Bochumer, die nach einer Gelb-Roten Karte gegen Matus Bero (57.) weite Strecken der zweiten Hälfte in Unterzahl agieren mussten. Der VfL muss sich im Tabellenmittelfeld nun wieder nach unten orientieren. In der Nachspielzeit erhielt auch der Kieler Umut Tohumcu (90.+9) Gelb-Rot.

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