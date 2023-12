Auch Eder verpasst Sprint in Hochfilzen

Der Salzburger Simon Eder und die deutsche Weltcupführende Franziska Preuß sind die nächsten krankheitsbedingten Ausfälle beim Biathlon-Weltcup in Hochfilzen. Eder muss wegen Halsschmerzen auf den Sprint am (heutigen) Freitag verzichten, er ist damit auch in der Verfolgung am Samstag nicht dabei. Laut ÖSV-Angaben besteht aber noch die Hoffnung auf sein Antreten in der Staffel am Sonntag.

Da auch schon der Kärntner Magnus Oberhauser wegen einer Corona-Infektion für die Heimbewerbe passen muss, wird man für Sonntag einen Ersatzmann aus dem IBU-Cup-Team nachnominieren. Im Sprint von Hochfilzen ist Österreich aber nur noch mit Felix Leitner, David Komatz und Patrick Jakob vertreten.

Die mit zwei Podestplätzen sehr stark in die Saison gestartete Preuß kann wegen den Nachwirkungen einer Corona-Infektion am gesamten Wochenende nicht antreten. Das deutsche Team verzeichnet mit Hanna Kebinger auch einen zweiten Covid-Ausfall.

