Auch Grabher out – Australian Open im Einzel ohne Österreich

Österreichs letzte Hoffnung auf einen Platz im Hauptfeld bei den am Montag beginnenden Australian Open ist am Freitag ausgeschieden. Julia Grabher musste sich in der dritten Qualifikations-Runde in Melbourne der US-Amerikanerin Caroline Dolehide mit 6:7(5),2:6 geschlagen geben. Die Vorarlbergerin ist damit auch im neunten Versuch, sich für eines der vier Tennis-Grand-Slam-Turniere zu qualifizieren, gescheitert.

Bereits zuvor hatte der nach einer Verletzung im Wiederaufbau befindliche Dominic Thiem, der Finalist von 2020, passen müssen. Dennis Novak war nach überstandener Corona-Erkankung nicht wie erhofft in die „main draw“ gerutscht und Jurij Rodionov hat in der zweiten Qualifikationsrunde verloren.

(APA)/Bild: GEPA