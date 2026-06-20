Auch im Zeitfahren unschlagbar: Pogacar vor Sieg in der Schweiz

Tadej Pogacar hat auch im Kampf gegen die Uhr seine Topform für die Tour de France nachgewiesen.

Der Weltmeister vom Team UAE Emirates-XRG entschied bei der Tour de Suisse das Einzelzeitfahren der vierten Etappe für sich, in einem Hundertstel-Krimi um den Sieg setzte sich der Slowene gegen seinen Klassikerrivalen Mathieu van der Poel durch und steht bei seinem Debüt vor dem erstmaligen Gewinn der Schweizer Rundfahrt.

Für die 23,7 überwiegend flachen Kilometer in Aarburg benötigte Pogacar 26:37,99 Minuten, nach dem Solo-Erfolg zum Auftakt feierte er seinen zweiten Tagessieg. Der Niederländer van der Poel (Alpecin-Premier Tech) kam nur 31 Hundertstelsekunden dahinter auf Rang zwei. Dritter wurde der ehemalige Zeitfahr-Weltmeister Tobias Foss (+0:06 Minuten/Netcompany Ineos) aus Norwegen.