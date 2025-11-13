Auch Kimmich fehlt Deutschland verletzungsbedingt

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft muss im WM-Qualifikationsspiel in Luxemburg auch auf Joshua Kimmich verzichten.

Der Kapitän hat sich im Training am Mittwoch eine Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen und konnte deshalb am Donnerstag in Wolfsburg nicht am Abschlusstraining für die Begegnung am Freitag (20.45 Uhr) im Stade de Luxembourg teilnehmen.

Kurz nach Trainingsbeginn veröffentlichte Kimmich auf Instagram ein Foto, das ihn mit zerknirschtem Gesichtsausdruck auf der Physio-Liege zeigt. „Leider vorerst mein Arbeitsplatz“, schrieb er darunter und versprach: „Gebe alles, um am Montag wieder auf dem Platz zu stehen.“

Damit vergrößern sich die Personalsorgen von Julian Nagelsmann. Der deutsche Bundestrainer muss bereits auf Innenverteidiger Nico Schlotterbeck (Fußverletzung) und den gelbgesperrten Karim Adeyemi verzichten. Schlotterbeck stieg am Donnerstag immerhin ins Lauftraining ein. Die Langzeitverletzten Marc-André ter Stegen, Antonio Rüdiger, Benjamin Henrichs, Jamal Musiala, Kai Havertz, Tim Kleindienst und Niclas Füllkrug fehlen Nagelsmann ohnehin.

Die DFB-Auswahl führt vor den Spielen in Luxemburg und gegen die Slowakei am Montag (20.45 Uhr) in Leipzig die Gruppe 1 der Qualifikation mit neun Punkten an. Bei zwei Siegen wäre der viermalige Weltmeister sicher für das XXL-Turnier 2026 in den USA, Mexiko und Kanada qualifiziert.

(SID) / Bild: Imago