Auch Ljubicic trifft: Schalke nach Torfestival wieder Erster

Mit Torfestival zurück an die Spitze: Der FC Schalke 04 hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga gleich wieder zurückerobert. Nachdem sich Darmstadt 98 durch den Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf (2:1) am Samstagnachmittag zunächst vorbeigeschoben hatte, gewannen die Königsblauen 5:3 (2:1) gegen den abstiegsbedrohten 1. FC Magdeburg. Durch den zweiten Sieg nacheinander liegt Schalke weiter zwei Punkte vor dem Relegationsplatz, den die SV Elversberg belegt.

Ein Eigentor des Magdeburgers Jean Hugonet (15.), Edin Dzeko (39.), Kapitän Kenan Karaman (49./Handelfmeter, 68.) und Dejan Ljubicic (65.) sorgten für den Heimsieg. Alexander Nollenberger (17.) und Mateusz Zukowski (53., 84./Foulelfmeter) trafen für den Tabellen-16. Magdeburg. Für den 39 Jahre alten Dzeko, der auch einen Assist beisteuerte, war es im fünften Einsatz für Schalke bereits der vierte Treffer, in Adil Aouchiche überzeugte ein weiterer Winterzugang mit zwei Vorlagen.

Schalke hatte ohne Stammtorwart Loris Karius, der wegen Rückenbeschwerden kurzfristig ausfiel und von Kevin Müller ersetzt wurde, mehr vom Spiel, benötigte für die frühe Führung aber die Mithilfe der Gäste. Hugonet lenkte einen Aouchiche-Schuss unhaltbar ins Magdeburger Tor. Nollenberger gelang mit einem Schlenzer vorbei an Müller die schnelle Antwort, doch noch vor der Pause war Dzeko per Kopf zur Stelle.

Nachdem die Schalker kurz vor dem Seitenwechsel bei einem Kopfball-Lattentreffer des Magdeburgers Falko Michel (40.) Glück hatten, sorgte Karaman direkt danach scheinbar für Beruhigung, ehe Zukowski prompt wieder verkürzte. Rund zehn Minuten später zogen die Knappen durch den Doppelschlag von Ljubicic und Karaman aber endgültig davon. Zukowskis sicher verwandelter Elfmeter war anschließend nur noch Ergebniskosmetik.

(SID)/Beitragsbild: Imago