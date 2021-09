Auch Rapid war dran: Deshalb wechselte Horvath zum LASK

via

Rapid Wien und der LASK buhlten zum Ende der Transferperiode um Hartberg-Profi Sascha Horvath, der die Obersteirer aufgrund einer Ausstiegsklausel für die Ablösesumme von 400.000 Euro verlassen konnte.

Letztendlich setzte sich der LASK im Werben um den Edeltechniker durch. Horvath erklärte nun in der “Krone”, warum die Entscheidung pro LASK und gegen Rapid ausfiel. “Ich hatte bei den Gesprächen mit Coach Thalhammer sofort ein super Gefühl. Das war der Ausschlag – zudem kenne ich fast das ganze Team”, sagte Horvath.

Schon bei seiner Vorstellung hatte der 25-Jährige angedeutet, dass der LASK von Anfang an das größe Interesse gezeigt hat. “Der LASK hat sich intensiv um mich bemüht und ist mir gegenüber von Beginn an mit großer Wertschätzung begegnet. Das familiäre Umfeld, das ich schon in den ersten Gesprächen spüren durfte, gefällt mir sehr”, erklärte Horvath vor wenigen Tagen bei seinem Wechsel.

