Auch Straka schafft Cut bei Players Championship

Eine Nacht lang hat Profigolfer Sepp Straka zittern müssen, ehe der Verbleib des 29-Jährigen beim prestigeträchtigen The Players Championship in Ponte Vedra Beach/Florida feststand.

Denn erst am Samstag konnte beim 25-Mio.-Dollar-Turnier die zweite Runde, die am Vortag wegen Schlechtwetters abgebrochen werden musste, fertiggespielt werden. Straka landete mit 146 Schlägen (2 über Par) und Platz 65 eine Punktlandung. Auch Matthias Schwab schaffte den Cut. Sky überträgt das Turnier bis Sonntag live im TV sowie im Stream auf skysportaustria.at.

Der Steirer Schwab rangierte mit 1 über Par auf Rang 49. In Führung lag der Kanadier Adam Svensson mit 135 Schlägen (9 unter Par). Auf Rang zwei fand sich zur Halbzeit US-Profi Scottie Scheffler (7 unter) ein, der damit nach der Führung in der Golf-Weltrangliste greift. Die aktuelle Nummer 1, der Spanier Jon Rahm, trat am Freitag wegen einer Erkrankung nicht mehr an. Und der Nordire Rory McIlroy, die Nummer drei der Welt, verpasste mit 149 Schlägen den Cut im TPC Sawgrass.

(APA).

Beitragsbild: Imago.