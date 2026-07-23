Audi verlängert langfristig mit Bortoleto

Audi setzt auch in Zukunft in der Formel 1 auf die Dienste von Gabriel Bortoleto. Wie der Brasilianer am Donnerstag in Budapest bestätigte, werde er „noch viele Jahre“ beim deutschen Rennstall sein.

Er könne „nichts zur Vertragsdauer sagen“ und überlasse es seinem Team, „ob sie das öffentlich machen wollen“, sagte Bortoleto: „Aber was ich sagen kann: Ich habe noch einen langen Weg mit ihnen vor mir, es werden viele Jahre sein, und hoffentlich können wir in Zukunft gemeinsam viele großartige Siege und Erfolge feiern.“

Hülkenberg-Zukunft bei Audi noch offen

Nachdem sich Bortoleto 2023 den Titel in der Formel 3 und im Jahr darauf auch in der Formel 2 gesichert hatte, war er zusammen mit Nico Hülkenberg 2025 zum Audi-Vorgänger Sauber gewechselt. In seiner erst zweiten Saison in der Königsklasse ist der Brasilianer bislang der stärkere Fahrer des deutschen Teams. Bei den vergangenen beiden Rennen erreichte er jeweils Platz acht, in dieser Saison sammelte ausschließlich Bortoleto Zähler für Audi.

Hinter einem Verbleib von Hülkenberg, der beim Großen Preis von Ungarn am Sonntag (um 15.00 Uhr live auf Sky Sport F1 – streame mit Sky X) endlich in die Punkteränge fahren will, schweben derweil immer noch Fragezeichen. Zuletzt hatten Medien darüber spekuliert, dass Williams-Pilot Carlos Sainz den Deutschen bei Audi ersetzen könnte.

„Ich weiß, dass das Team sehr zufrieden mit Gabi (Bortoleto, d. Red.) und mir ist. Wir fangen gerade erst an. Das ist unser erstes Jahr als Team“, hatte Hülkenberg zuletzt in Spa-Francorchamps betont: „Außerdem sind die Verträge sehr klar.“ Es gebe „keine Fragezeichen“ für ihn.