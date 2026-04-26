Auer auch bei zweitem Spielberg-Rennen am Podest

Lucas Auer ist im Auftakt-Wochenende der DTM in Spielberg auch im zweiten Rennen aufs Podest gefahren. Der Tiroler im Mercedes wurde am Sonntag beim deutschen Doppelsieg durch Maro Engel (Mercedes) und Marco Wittmann (BMW) Dritter. Vortagessieger Thomas Preining im Porsche landete am Red Bull Ring nach einem verpatzten Qualifying (14.) nur an der 13. Stelle.

Der im Vorjahr knapp am Titel vorbeigeschrammte Auer hatte schon das Qualifying als Dritter beendet. Der am Samstag ausgefallene Südafrikaner Kelvin van der Linde holte sich die Pole und ging auch als Erster in die erste Kurve. Engel startete von Platz fünf aus ins Rennen, der Dritte von Samstag setzte sich nach dem ersten Boxenstopp an die Spitze und gab diese nicht mehr ab.

Das nächste DTM-Wochenende findet ab 22. Mai in Zandvoort in den Niederlanden statt. Die DTM wird an acht Schauplätzen mit je zwei Rennen ausgefahren.

(APA) / Bild: GEPA