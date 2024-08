Auer greift nach Titel in der GT World Challenge Europe

Mercedes-Pilot Lucas Auer fährt in der GT World Challenge Europe seine bisher stärkste Saison und steckt vier Events vor Schluss mitten im Titelkampf.

In der Gesamtwertung trennen den Tiroler und seinen deutschen Teamkollegen Maro Engel nur zwei Punkte von den Belgiern Dries Vanthoor/Charles Weerts vom Team WRT-BMW. Mit einem „guten Gefühl“ geht Auer auch an das kommende Wochenende in Magny-Cours heran. An die Meisterschaft will der 29-Jährige aber noch nicht denken.

Die GT World Challenge ist eine europaweite Rennserie für GT3-Fahrzeuge, die von der SRO Motorsports Group des Franzosen Stéphane Ratel organisiert wird. Sie ist in den Sprint Cup und den Endurance Cup unterteilt. Die Winward-Racing-Paarung Auer/Engel holte heuer bereits Siege in Brands Hatch sowie in Hockenheim, die beiden waren dabei jeweils im Sprint Cup erfolgreich. Auch in Magny-Cours stehen zwei Rennen über die Kurzdistanz auf dem Programm.

Erstaunlich ist der Höhenflug von Auer auch deshalb, weil es in der aktuellen DTM-Saison für ihn überhaupt nicht rund läuft. Wegen technischer Probleme, Pech und anderer Gründe rangiert er nach fünf von acht Wochenenden nur auf dem zwölften Gesamtrang.

(APA) / Bild: Imago