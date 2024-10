Auer in vorletztem DTM-Rennen mit bestem Saisonergebnis

Das vorletzte Rennen des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM) hat Lucas Auer sein bisher bestes Saisonresultat gebracht.

Der Tiroler im Mercedes musste sich am Samstag in Hockenheim nur dem neuen Gesamtführenden Kelvin van der Linde geschlagen geben, der beim Finale am Sonntag (13.30 Uhr) nach seinem ersten DTM-Titel greift. Der südafrikanische Audi-Pilot verdrängte mit nun 217 Punkten den für Italien startenden Wiener Mirko Bortolotti (215) von der Spitze.

Lamborghini-Pilot Bortolotti kam am Samstag über Platz fünf nicht hinaus. Thomas Preining (Porsche) wurde 14., ist als Fünfter bester Österreicher in der Gesamtwertung.

(APA) / Bild: Imago