Auer krönt sich zu Sprint-Champion in GT World Challenge Europe

Der Tiroler Lucas Auer hat am Wochenende den Gesamtsieg im Sprint Cup der GT World Challenge Europe fixiert.

Der Winward-Mercedes-Pilot und sein deutscher Teamkollege Maro Engel fuhren bei den letzten beiden Rennen auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen dritten und einen vierten Platz ein und überholten damit in der Fahrerwertung ihre belgischen Konkurrenten Charles Weerts/Dries Vanthoor (WRT). „Die Trophäe ist sehr schön“, sagte der 30-Jährige. „Ich bin sehr stolz.“

Die GT World Challenge ist eine europaweite Rennserie für GT3-Fahrzeuge, die von der SRO Motorsports Group des Franzosen Stéphane Ratel organisiert wird. Sie ist in den Sprint Cup und den Endurance Cup unterteilt. Das Endurance-Cup-Saisonfinale steigt Ende November in Jeddah in Saudi-Arabien.

(APA) / Bild: GEPA