Auer startet 2022 wieder im DTM

Lucas Auer wird auch 2022 wieder das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) bestreiten. Wie das Management des Tirolers am Dienstag bekanntgab, wird der 26-Jährige dabei neuerlich als Winward-Racing-Pilot einen Mercedes-AMG GT3 pilotieren. Seine Teamkollegen sind der regierende Champion Maximilian Götz und dessen deutscher Landsmann David Schumacher, der 20-jährige Sohn des ehemaligen Formel-1-Fahrers Ralf Schumacher.

Die DTM umfasst heuer insgesamt acht Wochenenden mit jeweils zwei Rennen. Der Saisonstart erfolgt am 1. Mai im portugiesischen Portimao, Höhepunkt für Auer ist das Heimrennen auf dem Red Bull Ring am letzten September-Wochenende. Zudem seien weitere Einsätzen in anderen Serien geplant, die diesbezüglichen Verhandlungen sind am Laufen.

Für Auer, den Neffen des ehemaligen Formel-1-Piloten und nunmehrigen DTM-Chefs Gerhard Berger, ist es die siebente DTM-Saison. 2021 hatte er als Gesamt-Fünfter sein bisher erfolgreichstes Jahr.

(APA)

Beitragsbild: Imago