Auer steht bei 24 Stunden von Daytona auf Pole

Der Tiroler Autorennfahrer Lucas Auer hat am Sonntag in einem Mercedes-AMG GT3 in der GTD-Klasse wie im Vorjahr die Pole Position für den 24-Stunden-Klassiker von Daytona geholt.

Mit ihm in Florida am schnellsten waren der Deutsche Philip Ellis, der US-Amerikaner Russell Ward und der Niederländer Indy Dontje. „Das Team hat mit der Auto-Vorbereitung einen super Job gemacht, das Auto fühlt sich gut an“, ließ Auer wissen. Das Rennen ist für das kommende Wochenende angesetzt.

Porsche-Werksfahrer Klaus Bachler kam beim „Roar before the 24“ in der GTD Pro mit dem Franzosen Patrick Pilet und dem Belgier Laurens Vanthoor auf Rang acht – ebenso wie Philipp Eng, der dritte angetretene Österreicher. Der Salzburger ist mit einem BMW M Hybrid V8 in der Topkategorie unterwegs.

(APA)

Bild: Imago