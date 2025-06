Auf Bayern wartet mit Boca Juniors erster Härtetest bei der Klub-WM

Es ist eines der Highlight-Spiele in der Gruppenphase der Fußball-Klub-WM. Auf Bayern München wartet nach dem 10:0-Auftaktsieg gegen die Amateure von Auckland City am Freitagabend (3.00 Uhr in der Nacht auf Samstag) der erste Härtetest beim Großevent in den USA. Die Münchner treffen auf den argentinischen Kultklub Boca Juniors. Das 60.000 Zuschauer fassende Hard Rock Stadium in Miami dürfte – eine Seltenheit beim bisherigen Turnier – ausverkauft sein.

„Also wenn ich jetzt nicht Bayern-Trainer wäre, wäre ich auch gekommen zu diesem Spiel“, meinte Vincent Kompany. „Traditionsverein in Europa gegen Traditionsverein in Südamerika. Wenn man sich ein Spiel aussuchen würde in dieser Gruppenphase, dann dieses.“ Boca verspielte zum Auftakt bei einem wilden 2:2 gegen Benfica Lissabon eine 2:0-Führung und steht bereits unter Druck. Die Bayern dagegen würden mit einem weiteren Sieg vorzeitig den Achtelfinal-Einzug fixieren.

Konrad Laimer steht vor seiner Turnierpremiere. Weil der Salzburger nach den WM-Qualifikationsspielen mit dem ÖFB-Team als einer der letzten Akteure im Bayern-Camp in Orlando eingerückt ist, wurde er gegen Auckland als Rechtsverteidiger noch von Sascha Boey vertreten. Gegen Boca dürfte der 28-Jährige seinen angestammten Platz wieder einnehmen. Allzu viele Änderungen sind von Kompany aber nicht zu erwarten. Jungstar Jamal Musiala könnte nach seinem Hattrick beim Comeback nach einem Muskelbündelriss gegen Auckland erneut als „Joker“ auf der Bank beginnen.

