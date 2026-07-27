Auf Darts-Rekordjagd: Littler plant das perfekte Jahr

In den berühmten Winter Gardens von Blackpool verteidigte Littler seinen Titel durch einen nie gefährdeten 18:9-Erfolg über den walisischen Ex-Weltmeister Gerwyn Price nicht nur erfolgreich, der Weltmeister pulverisierte gleichzeitig den Turnier-Punkteschnitt und fuhr seinen achten Major-Sieg in Folge ein. Der Traum vom perfekten Kalenderjahr lebt, für den wohlverdienten Spanien-Trip ist keine Zeit.

Eigentlich hatte der 19-jährige Darts-Star einen Familienurlaub in Spanien geplant, nach seinem nächsten Triumph beim World Matchplay aber kommt der Trip für den Dominator äußerst ungelegen – und deshalb sagte der Engländer die Reise kurzerhand ab. „Ich glaube, mein Vater ist nicht allzu glücklich“, scherzte Littler.

„Ich muss jetzt nach Leicester und dort ein paar Turniere spielen“, verkündete Littler. Das dort zu erspielende Preisgeld benötigt der Youngster, um sich als einer der 64 besten Spieler der Rangliste für die Players Championship Finals zu qualifizieren – die bisherigen Events dieser Serie hatte er ausgelassen. Littler will seinen Titel von 2025 verteidigen und vor allem: sein Ziel erreichen, alle elf Majorturniere in einem Jahr zu gewinnen.