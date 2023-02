Auf den Spuren des Vaters: Ronaldinho-Sohn wechselt zu Topklub

via

via Sky Sport Austria

Der frühere brasilianische Weltklassespieler Ronaldinho hat in einem Radiointerview mit dem Sender „RAC1“ verkündet, dass sein Sohn Joao Mendes in die Fußstapfen seines Vaters tritt und zum FC Barcelona wechseln wird.

„Ich kann bestätigen, dass Barcelona Joao unter Vertrag nehmen wird. Barca war immer Teil meines Lebens und meines Herzens, und das wird sich mit meinem Sohn fortsetzen“, sagte Ronaldinho.

Joao Mendes spielte zuvor in der Jugend des brasilianischen Klubs Cruzeiro, war seit einigen Monaten aber vereinslos. Der 17-Jährige wechselt nun in die Akademie des FC Barcelona und will sich dort langfristig für die erste Mannschaft empfehlen. Sein Vater Ronaldinho absolvierte für Barca insgesamt 207 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm 94 Tore und 70 Assists.

Bild: Imago