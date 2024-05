Auf den Spuren von Hojlund & Co: Die eindrucksvolle Trefferquote des Marin Ljubicic

Seit Sommer 2022 trägt Marin Ljubicic das Trikot des LASK. In den vergangenen zwei Jahren machte der kroatische U21-Teamspieler mit einer eindrucksvollen Torausbeute auf sich aufmerksam.

Bereits in seiner Anfangszeit bei den Athletikern ließ Ljubicic seine Qualitäten mehrfach aufblitzen und steuerte in seinen ersten drei Meisterschaftsspielen für die Linzer sechs Tore bei. Beim 5:1 am 6. August in Wolfsberg 2022 trat er gar als zweiter LASK-Profi in der Bundesliga-Geschichte als vierfacher Torschütze in Erscheinung. Zuletzt gelang dem 22-Jährigen beim 3:1-Heimerfolg als erst viertem Spieler der österreichischen Bundesliga und als erstem seit 13 Jahren ein Dreierpack gegen RB Salzburg.

Das zwischenzeitliche 3:0 gegen Salzburg im Video:

Ljubicic übertrumpft Hojlund, Okafor & Co.

Insgesamt hält der Kroate, der nach seiner Leihe im Winter 2022/23 einen langfristigen Vertrag beim LASK unterschrieb, nach 72 Pflichtspieleinsätzen für die Athletiker bei 30 Treffern und vier Assists. In der obersten Spielklasse weist er eine Bilanz von 23 Toren in 57 Partien auf. In der abgelaufenen Saison traf der Kroate in der nationalen Meisterschaft im Schnitt alle 135 Minuten.

Damit übertrumpfte er unter anderem den von Sturm Graz zu Manchester United gewechselten Rasmus Hojlund (18 Ligaspiele, 9 Tore/Schnitt 173 Minuten). Gleiches gilt für den von Graz nach Straßburg transferierten Emanuel Emegha (27 Spiele, 9 Tore/Schnitt 173 Minuten). Der nunmehrige Leipziger Benjamin Sesko netzte für Salzburg in 55 Einsätzen 21-mal und brachte es auf einen Schnitt von 142 Minuten. Zudem verzeichnet Ljubicic mit rund 0,4 Toren pro Spiel eine höhere Trefferquote als der aus Salzburg zum AC Milan geholte Noah Okafor, der für 25 Tore 71 Partien in der höchsten österreichischen Spielklasse benötigte (0,35 pro Spiel).

Seine Torjägerqualitäten konnte er bereits auch im kroatischen U21 Nationalteam eindrucksvoll unter Beweis stellen. In seinen letzten 6 Spielen erzielte Ljubicic 6 Tore und wurde dadurch zum Stammspieler. Bei insgesamt 7 Treffern in 13 Spielen für die U21 Kroatiens weist er damit die beste Trefferquote aller Kaderspieler auf – eine bessere als beispielsweise Roko Simic (20 Spiele, 8 Tore), Igor Matanovic (3 Spiele, 1 Tor) oder Matija Frigan (11 Spiele, 0 Tore).

Ljubicic trifft gegen Austria Klagenfurt:

Bild: GEPA