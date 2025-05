Auf den Spuren von Julio Cesar: Inter feiert Sommer nach Monster-Save

Inter Mailand steht nach einem Duell für die Geschichtsbücher im Finale der Champions League. Einen großen Anteil daran hat auch Goalie Yann Sommer, der im Halbfinal-Rückspiel gegen Barcelona in der 114. Minute einen denkwürdigen Save lieferte.

Im furiosen CL-Kracher setzte sich Inter letztlich mit 7:6 im Gesamtscore durch (3:3 im Hinspiel / 4:3 im Rückspiel). Eingefleischte Inter-Fans ziehen bereits Parallelen zum denkwürdigen Halbfinale von 2010, als die Italiener die Katalanen um Lionel Messi ebenfalls eliminieren konnten.

Julio Cesar 2010 Inters Halbfinal-Held

Vor 15 Jahren gewann Inter das Hinspiel in Mailand mit 3:1, das Rückspiel im Camp Nou entschied Barca mit 1:0 für sich. Im Rückspiel lieferte das Team von Star-Coach Jose Mourinho ein Defensiv-Spektakel und brachte Messi und Co. zum Verzweifeln. Eine Weltklasse-Leistung bot damals Inter-Goalie Julio Cesar. In der 33. Minute parierte der brasilianische Tormann u.a. einen Schlenzer von Messi sehenswert. Der Führungstreffer gelang Barca erst in der 83. Minute durch Gerard Piqué, außerdem bestritt Inter einen Großteil der Partie in Unterzahl.

VIDEO: Cesar pariert Messi-Schlenzer

2010 endete die Saison für Inter märchenhaft. Im CL-Finale gelang den Mailändern ein 2:0-Sieg gegen Bayern München. Zudem holten Diego Milito und Co. das erste Triple der Vereinsgeschichte.

Sommer auf Cesars Spuren

Nach dem Aus im Coppa-Halbfinale gegen Erzrivale Milan ist der Triplesieg in diesem Jahr nicht mehr möglich. In der Meisterschaft hat das Team von Coach Simone Inzaghi aber noch Titelchancen, sofern Napoli patzt. Im CL-Finale am 31. Mai (live auf Sky Sport Austria – streame mit Sky X) erwartet die Italiener ein Duell mit Arsenal oder Paris Saint-Germain.

In der aktuellen Saison zählt Tormann Yann Sommer, ähnlich wie Julio Cesar 2010, zu den Erfolgsgaranten. Im Halbfinal-Rückspiel gegen Barca legte der 36-jährige Schweizer im San Siro einen Weltklasse-Auftritt hin und wurde zum Man of the Match gewählt. In Erinnerung bleiben wird die Parade gegen Youngster Lamine Yamal in der 114. Minute, als Sommer einen Schuss aus kurzer Distanz neben die Stange lenkte.

„Es ist eine unglaubliche Geschichte“, sagte Sommer nach dem Match. Sky-Experte Didi Hamann meinte über die Performance des Schweizers: „Er hat herausragend gehalten.“

VIDEO: Sommer lenkt Yamal-Schuss neben die Stange

„Sommer war für Yamal 2025 was Cesar für Messi 2010 war“, schreibt ein Inter-Anhänger auf der Plattform „X“. Ein anderer Fan spricht von „der schönsten Parade der Fußballgeschichte.“

Sommer nach Sieg gegen Barca: „Eine unglaubliche Geschichte“

(Red.)

Bild: Imago