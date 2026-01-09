„Auf einem guten Weg“: Chukwuani-Deal kurz vor Abschluss

Der Wechsel von Sturm-Profi Tochi Chukwuani zum schottischen Traditionsklub Glasgow Rangers befindet sich auf der Zielgeraden.

Rangers-Trainer Danny Röhl bestätigte am Freitag gegenüber Sky Sports Scotland: „Wir sind auf einem sehr guten Weg, ich kann aber noch nichts bestätigen. Warten wir ab, was die nächsten 24 Stunden bringen, aber ich ich bin momentan sehr zuversichtlich.“

Der Deal könnte bereits am Wochenende über die Bühne gehen. „Ich erwarte ein paar neue Gesichter vor Sonntag“, sagte Rangers-Coach Röhl. Neben Chukwuani steht auch Linksverteidiger Tuur Rommens kurz vor einem Wechsel nach Schottland.

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Sturm macht Millionengewinn mit Chukwuani

Chukwuani spült den Grazern nach Sky-Informationen rund 4,6 Millionen Euro in die Kassen. Der Däne war im Sommer 2024 für 200.000 Euro vom dänischen Klub Lyngby BK zum SK Sturm gewechselt und absolvierte seitdem 62 Pflichtspiele für die „Blackies“ (vier Tore, drei Assists).

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann hier aktiviert werden: Externe Inhalte aktivieren

Chukwuani war Anfäng Jänner noch mit der Sturm-Mannschaft ins Trainingslager nach Marbella gereist. Beim Testspiel am Donnerstag gegen Club Brügge (2:2) stand der Mittelfeldspieler schon nicht im Kader.

Video: Chukwuanis (wohl) letztes Tor für Sturm Graz

Bild: GEPA