Auf Niederlagen folgt Kantersieg: Glasner hofft auf Ende von Achterbahnfahrt bei Frankfurt

Für Eintracht Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner ist das DFB-Pokalspiel am Dienstag (18.30 Uhr) beim Fußball-Oberligisten Stuttgarter Kickers nach dem sportlichen Auf und Ab nicht nur in dieser Saison eine Möglichkeit, Stabilität und Kontinuität unter Beweis zu stellen. „Wir haben die Chance, zu zeigen, dass wir einen Schritt weiter sind“, sagte er nach dem 5:1-Kantersieg im Bundesligaspiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen.

Zuvor hatten die Hessen beim VfL Bochum 0:3 und danach in der Champions League bei Tottenham Hotspur 2:3 verloren. Bisher sei es nicht gelungen, diese immer wiederkehrende sportliche Achterbahnfahrt des Europa-League-Siegers zu beenden. „Ich mache mir viele Gedanken darüber. Ich hoffe, mir geht das Licht bald auf“, sagte der Oberösterreicher.

Ein anderer Bundesliga-Coach mit Österreich-Bezug befindet sich klar in der Erfolgsspur. Ex-Salzburg-Trainer Marco Rose holte mit RB Leipzig aus den fünf Spielen nach der Länderspiel-Pause vier Siege und ein Unentschieden, am Samstag gab es ein 3:2 gegen Hertha BSC. Der 46-Jährige hat seiner Mannschaft binnen weniger Wochen jenen offensiven, schnellen, dauerlaufenden Fußball eingeimpft, der den Club einst in die Bundesliga gebracht hat. Schon am Dienstag (18 Uhr/Sky) geht es daheim in der zweiten Pokalrunde gegen den Hamburger SV weiter.

Das Leipziger Programm zehrt jedoch langsam am Personal. Gegen Hertha konnte Rose seine Bank nicht vollständig besetzen, da Timo Werner mit einem Infekt ausfiel. Eigentlich müsste Rose gegen Hamburg ein wenig rotieren, doch es mangelt an Alternativen. In der Offensive spielen Christopher Nkunku und Dominik Szoboszlai seit Wochen durch, gleiches gilt für ÖFB-Nationalspieler Xaver Schlager im zentralen Mittelfeld. Und Willi Orban stand in der Liga, im Pokal und der Champions League in dieser Saison in jeder Minute auf dem Platz.

