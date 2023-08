Auf Salzburgs Spuren: Neo-Jaissle-Klub schnappt sich europäisches Top-Talent

Überraschung um Gabriel Veiga: Das spanische Top-Talent steht nach Angaben von Fabrizio Romano vor einem Wechsel nach Saudi-Arabien zu Al-Ahli. Demnach habe sich der Klub des früheren Salzburg-Trainers Matthias Jaissle sowohl mit Celta Vigo als auch der Spielerseite geeinigt.

Wie der Transferexperte berichtet, möchte der Saudi-Klub von nun an einen ähnlichen Weg wie der österreichische Meister einschlagen und in die weltbesten Talente investieren. Ex-„Bullen“-Trainer Jaissle soll demnach in den Verhandlungen mit Veiga eine große Rolle gespielt haben.

Großes Interesse von Europas Topklubs

Der 21-jährige Veiga ist im zentralen Mittelfeld angesiedelt und sorgte in der vergangenen Saison mit elf Toren und vier Vorlagen für Furore. Kein Wunder, dass sich auch Top-Klubs wie Paris Saint-Germain, der FC Liverpool und zuletzt auch die SSC Neapel mit einer Verpflichtung des Spaniers beschäftigten.

Kroos reagiert

Doch statt bei einem europäischen Spitzenverein wird sich Veiga nun wohl der Liga um die Superstars Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Neymar & Co. anschließen.

Bei Toni Kroos stößt diese Karriere-Entscheidung offensichtlich auf nur wenig Verständnis. „Embarassing“ (übersetzt: beschämend), kommentierte der deutsche Superstar von Real Madrid einen Instagram-Beitrag von Fabrizio Romano zum bevorstehenden Veiga-Deal.

(skysport.de) / Bild: Imago