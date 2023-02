Auf Startgate-Fail folgt Medaille: Haugan holt Bronze mit Kristoffersens Ski

Die Auftritte von Henrik Kristoffersen bei der alpinen Ski-WM stehen mit dem Riesentorlauf und Slalom erst bevor. Am Mittwoch konnte sich der 28-Jährige aber mit seinem Landsmann und Markenkollegen Timon Haugan freuen, der im Parallelbewerb die erste Einzelmedaille für Van Deer-Red Bull Sports herausfuhr. „Weißt du, er ist mit meinem Ski gefahren“, verriet Kristoffersen bei einem Medientermin der norwegischen Mannschaft.

Kristoffersen erzählte, der Riesentorlauf-Ski sei bei ihm hin und wieder im Renneinsatz. Beim Spezial-RTL am Freitag werde er aber ein anderes Modell verwenden. Die Mannschaft um Firmengründer Marcel Hirscher arbeite seit Tagen intensiv am perfekten Set-up für seine WM-Rennen, sagte Kristoffersen bestens gelaunt im Hochgebirge von Courchevel.

Haugan jubelte am Mittwoch im Einzel-Parallelevent über die Bronzemedaille. „Ich bin superhappy, nach so einem knappen Finale Bronze gewonnen zu haben. Ich weiß gar nicht was ich sagen soll“, meinte der 26-Jährige, der am Dienstag im Team-Finale gegen die USA noch am Startgate hängengeblieben war. Auf Frauen-Seite holten Maria Therese Tviberg und Thea Louise Stjernesund für Norwegen Gold und Bronze. Die skandinavische Nation hat mit nunmehr sieben Medaillen die meisten aller teilnehmenden Länder (Österreich hält bei sechs).

Kilde bejubelt Team – Braathen hofft auf Comeback

„Was für ein Tag heute! Das sieht man, wir machen jetzt bei Frauen und Männer skitechnisch etwas gut“, sagte Speed-Spezialist Aleksander Aamodt Kilde, der Doppel-Vizeweltmeister in Super-G und Abfahrt. „Ich muss sagen, ich bin richtig stolz auf das ganze Team.“

Zusätzliche Verstärkung erhalten die Nordmänner nun auch in Person von Lucas Braathen, der sich schon in Courchevel angesagt hat. Der 22-Jährige hatte sich vor knapp zwei Wochen in Zell am See einer Blinddarm-Operation unterziehen müssen und arbeitet seither an seinem Comeback. Zumindest beim Slalom am Sonntag will der Atomic-Pilot unbedingt dabei sein. Bei einem Medientermin am Donnerstagabend will er Genaueres über seine Pläne verraten.

(APA).

Beitragsbild: Imago.