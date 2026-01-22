Auf Stürmersuche: Wird Rapid in Belgien fündig?

Der SK Rapid will nach der schweren Verletzung von Stürmer Claudy Mbuyi in der Offensive noch einmal nachlegen. Nun könnten die Hütteldorfer in Belgien fündig werden.

Aktuell stehen Trainer Johannes Hoff Thorup im Sturmzentrum nur Ercan Kara und Janis Antiste zur Verfügung. Der Verein befindet sich also aktuell noch auf der Suche nach einem klassischen Neuner für das 4-3-3-System des Neo-Coaches.

Unter anderem soll Genk-Stürmer Jusef Erabi ein Kandidat bei Rapid sein. Der 22-Jährige wechselte erst im Sommer von Hammarby IF nach Genk und kam in Belgien nicht über die Rolle des Ergänzungsspielers hinaus. Gesucht wird jedenfalls ein klassischer Neuner mit solider Technik und der nötigen körperlichen Stärke, um Bälle vorne zu sichern.

Aufgrund der hohen Ausgaben im vergangenen Sommer-Transferfenster wird bei einem Winter-Neuzugang in der Offensive ein Leihgeschäft angestrebt. Erabi, der einen Marktwert von fünf Millionen Euro besitzt (laut transfermarkt.at), erzielte für Genk in 18 Pflichtspielen einen Treffer und hält im schwedischen U21-Nationalteam bei vier Toren in acht Spielen.

Rapid-Zukunft von Antiste ungewiss

Rapid befand sich jedoch auch schon vor dem Ausfall von Mbuyi auf Stürmersuche, da auch die Situation von Sassuolo-Leihgabe Antiste ungewiss ist. Im Leihvertrag ist eine Kaufpflicht für den 23-Jährigen verankert, die sich ab einer bestimmten Anzahl an Einsätzen aktiviert. Rapid will die Kaufpflicht gerne aus dem Leihvertrag streichen lassen, konnte mit Antistes Stammverein Sassuolo jedoch bisher nicht einig werden.

Da Antiste bei Aktivierung der Kaufpflicht um mehr als drei Millionen Euro verpflichtet werden müsste, ist wahrscheinlich, dass der 23-Jährige nicht mehr regelmäßig zu Einsätzen kommt. Auch deswegen müssen die Wiener in der Offensive noch einmal nachlegen.

Vollends überzeugen konnte Antiste in Wien Hütteldorf jedenfalls nicht: In 29 Pflichtspielen in Grün-Weiß kommt der Franzose auf lediglich drei Tore und zwei Assists.

Bild: Imago