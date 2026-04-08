Auf Verstappens Spuren: F1-Quartett startet am Nürburgring

Max Verstappen hat es vorgemacht, nun kommen auch George Russell, Kimi Antonelli, Lando Norris und Oscar Piastri an den Nürburgring.

Die Star-Fahrer von Mercedes und McLaren werden dort an einem Pirelli-Test teilnehmen. Dieser war ursprünglich in Bahrain geplant. Teams und Personal waren bereits vor Ort, dabei unter anderem auch Mercedes-Reservepilot Frederik Vesti. Doch der Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten zwischen den USA sowie Israel und dem Iran führte zu einer Absage der Veranstaltung.

Aktuelle Boliden jagen durch die Eifel

Ein Ersatz musste her. Den hat Pirelli nun an der Nordschleife eingerichtet. Am 14. und 15. April kommen sowohl Mercedes als auch McLaren mit ihren aktuellen F1-Boliden in die Eifel. Gefahren werden diese allerdings nicht wie sonst von Nachwuchs-, Test- oder Reservefahrern, denen Teams so gerne mehr Erfahrungsrunden schenken.

Durch die fünfwöchige Lücke im Formel-1-Kalender können sich die Fahrer des F1-Zirkus‘ außer am Simulator kaum frisch halten. Der Reifentest bietet eine seltene Ausnahme. Deswegen bringen Mercedes mit George Russell und Kimi Antonelli und McLaren mit Lando Norris und Oscar Piastri ihre Stammfahrer mit. Diese können so wertvolle Kilometer abspulen und sich weiter mit ihrem neuen Material vertraut machen.

Können Zuschauer das Spektakel verfolgen?

Einziger Unterschied zum WM-Regelbetrieb: Die Piloten sind mit Prototypreifen von Pirelli unterwegs, mit denen der Gummi-Lieferant die Mischungen für die kommende Saison testen will. Dieser Umstand hat einen weiteren, für viele Fans frustrierenden Nebeneffekt. So sind keine Zuschauer an der Strecke erlaubt. Pirelli möchte einfach noch nicht viel über seine neuen Entwicklungen preisgeben.

Aber wer weiß, ob die Fahrer der Königsklasse in ihrer Freizeit sich nicht auch mal auf Max Verstappens Spuren begeben und ein paar Runden auf der Nordschleife drehen. Die ist sowohl am 13. als auch am 14. April am Abend für zwei Stunden für Touristenfahrten geöffnet. Das machten schon Alex Albon und Liam Lawson vor einigen Jahren gemeinsam – mit spektakulären Onboard-Aufnahmen.

(Malte Göttlinger – skysport.de)

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