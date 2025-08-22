Auf WAC wartet „schöne Aufgabe“ Rapid

Mit dem WAC und Rapid treffen sich zwei Klubs, die noch um die Teilnahme an der Conference-League-Ligaphase rittern (am Sonntag ab 16:30 Uhr live bei Sky – streame mit Sky X).

In der Bundesliga befinden sich beide Teams in der oberen Tabellenhälfte, der WAC liegt als Sechster nur einen Zähler hinter den noch ungeschlagenen Wienern und peilt den dritten Ligasieg in Folge an. Das 2:1 über Omonia Nikosia dürfte für weitere Motivation sorgen, genauso wie der Umstand, dass in der Vorsaison bei einem Remis drei von vier Duellen mit den Hütteldorfern gewonnen werden konnten.

Kühbauer: „Möglichkeit, dass sie Meister werden“

Coach Dietmar Kühbauer, der auf Nikosia-Ausgleichstorschütze Chibuike Nwaiwu (gesperrt) und weiter Donis Avdijaj (Muskelfasereinriss im Oberschenkel) verzichten muss, erwartet im Trainerduell mit seinem ehemaligen Mitspieler bei Grün-Weiß und im ÖFB-Team, Peter Stöger, eine „enge“ Partie und eine „schöne Aufgabe. Rapid hat wirklich eine gute Qualität. Sie haben einen breiten, guten Kader und sicher die Fähigkeit und Möglichkeit, dass sie Meister werden.“

Rapid erlitt gegen ETO Györ am Donnerstag mit einem 1:2 die erste Pflichtspiel-Niederlage unter Stöger, der nachher vor allem leichtfertige Ballverluste und die fehlende Disziplin seines Teams bekrittelte, sich an Vorgaben zu halten. „Das sind Dinge, die ganz einfach nicht gehen. Das stört mich viel mehr als ein Ergebnis“, sagte der Wiener. „Das muss man aus der Mannschaft rausbringen.“ Gegen den WAC soll die Mannschaft nun zeigen, dass der Weckruf zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Stöger muss weiter auf Neuzugang Martin Ndzie warten, dessen Arbeitserlaubnis in Österreich noch nicht vorliegt.

