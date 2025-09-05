Auf Zadrazil und Co. wartet Rekordkulisse

Beim Saisonstart in der deutschen Frauen-Fußball-Bundesliga wartet auf ÖFB-Legionärin Sarah Zadrazil eine Rekordkulisse. Mehr als 50.000 Fans werden am Samstag (17.45 Uhr) beim Duell zwischen Titelverteidiger Bayern München und Bayer Leverkusen in der Allianz Arena erwartet. Mit Zadrazil, Barara Dunst und Katharina Naschenweng bei den Bayern und Valentina Mädl sowie Claudia Wenger bei Leverkusen stehen auch fünf Österreicherinnen im Fokus.

Die bisherige Bestmarke in der deutschen Frauen-Liga von 38.365 Zuschauern (Köln-Frankfurt, 2023) wird deutlich übertroffen werden. International liegt der Liga-Rekord bei 60.739 Besuchern, aufgestellt 2019 in Madrid beim Duell Atletico gegen Barcelona. Bayerns Mittelfeldmotor Zadrazil geht mit besonderer Vorfreude in das Rekordspiel. „Wir haben das im Team auch oft thematisiert. Jeder will dabei sein. Aber gleichzeitig gehen wir fokussiert rein – wie in jedes andere Spiel“, erklärte die 32-Jährige auf der Club-Website.

Seit 2020 trägt Zadrazil das Trikot des Doublesiegers und stand bei allen bisherigen vier Spielen der Münchnerinnen in der Allianz Arena in der Startelf. „Es ist schon irgendwie eine ständige Reise nach oben, an der ich Teil haben darf“, sagte die Salzburgerin.

HSV-Trainerin Brancao setzt auf ÖFB-Legionärinnen

Österreichische Handschrift trägt auch Bundesliga-Aufsteiger HSV. Erfolgscoach Liese Brancao, die den SKN St. Pölten siebenmal zum Titel und Cupsieg geführt hat, will in Hamburg mit einem rot-weiß-roten Stamm ein schlagkräftiges Team formen. Melanie Brunnthaler, Michela Croatto, Sophie Hillebrand und Larissa Haidner wechselten deshalb an die Elbe. Insgesamt acht der vierzehn Teams verstärkten sich im Sommer mit Österreicherinnen, das deutsche Frauen-Oberhaus ist damit so rot-weiß-rot wie noch nie.

(APA) / Bild: Imago