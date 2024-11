Aufgrund seines Glaubens: BW-Linz-Profi beendet seine Karriere

Überraschendes Karriereende in der ADMIRAL Bundesliga! Der erst 22-jährige Silvan Wallner vom FC Blau-Weiß Linz hängt per sofort seine Fußballschuhe an den Nagel. Der Grund ist sein Glaube.

„Silvan hat uns gebeten, dass er aktuell aus persönlichen Gründen nicht am Training teilnehmen will“, gab BW-Trainer Gerald Scheiblehner bereits auf der Pressekonferenz vor dem Bundesligaspiel gegen Red Bull Salzburg (Sonntag, ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport Austria – streame mit dem Sky X-Traumpass) bekannt. Wie Sky erfuhr, wird der Innenverteidiger auch nicht mehr auf den Platz zurückkehren. Blau-Weiß Linz wollte dazu noch keine Stellungnahme abgeben. Sky wird Sportdirektor Christoph Schösswendter zu diesem Thema am Sonntag interviewen.

Laut der „Blick“ ist Wallner Mitglied der Freikirche der Siebenten-Tags-Adventisten. Der Samstag werde dort als Ruhetag angesehen, arbeiten oder eben auch Fussball spielen sei untersagt. Daher habe sich der Schweizer für diesen Schritt entschieden.

Wallner kam erst im Sommer vom FC Zürich zu BW Linz. Der ehemalige U21-Teamspieler der Schweiz absolvierte fünf Bundesligaspiele für die Oberösterreicher, zuletzt stand er am 26. Oktober bei der 1:2-Niederlage in Hartberg auf dem Platz.

Artikelbild: GEPA