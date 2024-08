Aufholjagd unbelohnt: YB schlägt Galatasaray

YB Bern gewinnt das Playoff-Hinspiel in der Champions League knapp mit 3:2 und geht mit einem knappen Vorsprung ins Rückspiel kommende Woche in Istanbul.

Nach Fehler im Spielaufbau von Galatasaray kann Muslera den Ball von Monteiro nicht abwehren. Unmittelbar vor dem Halbzeitpfiff erhöht Monteiro auf 2:0, ähnlich wie beim ersten Tor sieht Muslera bei seiner Abwehrtat unglücklich aus.

Nach der Pause kommen die Gäste aus Istanbul besser in die Partie und können in der 67. Minute den Anschlusstreffer durch den eingewechselten Michy Batshuayi erzielen. Der Belgier legt nur wenige Minuten nach und gleicht zum 2:2 aus. Doch die Aufholjagd bleibt unbelohnt. In der 86. Minute kann Filip Ugrinic per Elfmeter das 3:2 für Bern erzielen.

Die Tore im VIDEO:

1:0 – Joel Monteiro (4.)

2:0 – Joel Monteiro (45.+6)

2:1 – Michy Batshuayi (67.)

2:2 – Michy Batshuayi (72.)

3:2 – Filip Ugrinic (86.)

Bild: Imago