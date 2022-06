Aufnahme von Asiago in ICE-Liga fix

Der italienische Club Asiago hat auch die letzten Aufnahmebedingungen für die Teilnahme an der ICE Hockey League fristgerecht erfüllt.

Das gab die Liga am Dienstag bekannt. Somit ist die Austragung der Saison 2022/23 mit 14 Mannschaften aus fünf Ländern endgültig fix. Der Club aus der venetischen Kleinstadt ist der dritte Vertreter aus Italien neben den Südtiroler Vereinen Bozen und Bruneck.

.@AsiagoHockeySrl has provided all the necessary bonds to enter the @win2dayat ICE Hockey League within the set deadline. Thus, the 2022/23 season will be played with 14 teams from five different countries. Asiago is already the third Italian participant.#UnitedByPassion pic.twitter.com/dCVPjyICM9

