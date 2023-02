Aufreger um Sergio Ramos! PSG-Star schubst Fotografen

via

via Sky Sport Austria

Sergio Ramos, Innenverteidiger in Diensten von Paris Saint-Germain, hat am Dienstagabend vor allem nach der 0:1-Heimniederlage im Champions-League-Achtelfinalhinspiel gegen Bayern München für Aufsehen in den sozialen Netzwerken gesorgt. Eine Videoaufnahme zeigt den spanischen Routinier, wie er einen Fotografen zur Seite schubst, der ihm offenbar zu nahe gekommen war. Die Szene spielte sich vor den Tribünen ab, wo sich die PSG-Spieler von den Fans verabschiedeten.

PSG und UEFA seien für unmittelbare Kommentare nicht zu erreichen gewesen, berichtete Reuters.

(APA) / Bild: Imago