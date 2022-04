Aufregung um Kapitänswechsel: Pacult vermutet „Maulwurf“ in der Mannschaft

via

via Sky Sport Austria

Austria Klagenfurt geht mit einem neuen Kapitän in das Derby gegen den Wolfsberger AC. Kosmas Gkezos musste die Kapitänsschleife an Markus Pink abgeben. Den Grund dafür wollte Trainer Peter Pacult im Sky Interview nicht nennen. „Ist nicht so wichtig“, antwortete Pacult kurz.

Mehr störte den 62-Jährigen jedoch, dass diese Meldung bereits am Sonntagmorgen in der „Krone“ zu lesen war. „Ich möchte gerne den Informanten wissen. Diese Entscheidung wusste nur ein gewisser Kreis. Also müssen wir einen Maulwurf haben oder jemanden, der sich mit der Presse sehr gut versteht. Das ärgert mich noch mehr“, sagte Pacult, der vermutet, dass die Information von einem Spieler weitergegeben wurde.