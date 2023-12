Aufregung um Oberstdorf-Sieger: Hätte Wellinger überhaupt starten dürfen?

„Wenn er bei mir gewesen wäre und ich den Anzug gesehen hätte, wäre er disqualifiziert worden“, erklärte FIS-Equipment-Kontrolleur Christian Kathol bei „nrk“. Dies war aber nicht der Fall und auch kein Verband legte Protest ein. So konnte der 28-Jährige am Freitag an den Start gehen und das Auftaktspringen der 72. Vierschanzentournee gewinnen.

Bild: Imago