Aufruhr in Paris: Messi lehnt offenbar PSG-Angebot ab

Drei Pflichtspiel-Niederlagen in Folge und das erneut drohende Achtelfinal-Aus in der Champions League – bei Paris St. Germain brodelt es gewaltig. Nun sorgt auch noch die offene Zukunft von Superstar Lionel Messi für Schlagzeilen.

Der Vertrag des argentinischen Weltmeister läuft im Sommer aus, die Verhandlungen zwischen beiden Parteien laufen bereits seit Monaten – allerdings noch immer ohne Erfolg. Wie L’Equipe berichtet, konnte auch am Mittwoch bei einem Treffen zwischen den PSG-Bossen sowie Vater und Berater Jorge Messi keine Einigung erzielt werden.

Nach Angaben der gewöhnlich gut unterrichteten Zeitung sei Paris zwar weiterhin zuversichtlich, was eine Vertragsverlängerung angeht, allerdings werde Messi das aktuell vorliegende Angebot nicht annehmen. „Die Verlängerung scheint immer problematischer zu werden“, zitiert L’Equipe einen namentlich nicht genannten Insider aus dem Klub.

Wechselt Messi in die MLS zu Inter Miami?

Messi war im Sommer 2021 ablösefrei vom FC Barcelona nach Paris gewechselt, nach zwei Jahren könnte es nun zu einer Trennung im Sommer gekommen, auch wenn Sportdirektor Luis Campos vor kurzem in der Sendung Telefoot sagte: „Wir sind in Gesprächen. Ich kann das nicht verheimlichen, ich würde ihn gerne in diesem Projekt haben, damit er mit uns weitermachen kann.“

Doch was will Messi? Der 35-Jährige wird seit längere Zeit immer wieder mit einem Wechsel in die MLS zu Inter Miami in Verbindung gebracht. Klub-Besitzer ist kein Geringerer als der ehemalige englische Nationalspieler David Beckham …

(skysport.de)

Beitragsbild: Imago