Aufsteiger Doue fordert Youngster Yamal heraus

Desire Doue gegen Lamine Yamal – das Duell der beiden Jungstars steht im Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien besonders im Fokus.

Als die mit einem Feuerwerk garnierte Torte für Desire Doue in den Raum gerollt wurde, stimmte auch Kylian Mbappé in das Ständchen für Frankreichs gefeierten Jungstar ein. „Vielen Dank für diesen herrlichen Kuchen. Ich bin so glücklich“, sagte der am Kopfende sitzende Doue über die kleine Überraschung zu seinem 20. Geburtstag am Dienstagabend. Denn auch bei der Nationalmannschaft will die Party für den Angreifer einfach kein Ende nehmen.

PSG-Gala sorgt für Aufschwung

Zwei Tore, ein Assist – seit seinem Gala-Auftritt im Champions-League-Finale mit Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand (5:0) fühle er sich „wie auf einer Wolke“, sagt Doue. Fünf Tage später wartet auf den Tempodribbler das nächste Highlight – das Halbfinale der Nations League zwischen Frankreich und Spanien (Donnerstag) ist auch das Duell zwischen Doue und Lamine Yamal.

Wieder ein „großes Spiel“, sagte Doue: „Ich denke, jeder ist davon überzeugt, dass wir das Spiel auch gewinnen können.“ Doch dafür muss Frankreichs Abwehr in der Neuauflage des EM-Halbfinales von vor einem Jahr erst einmal Yamal aufhalten.

Doue vs. Yamal um Endspiel in München

Diese Aufgabe ist selbst für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps, früher ein gefürchteter Defensiv-Terrier, ein Ding der Unmöglichkeit. „Ich habe bisher noch keine Mannschaft gesehen, die wirklich eine Lösung gefunden hat, um Yamal zu stoppen“, sagte der 56-Jährige: „Wenn man dann noch Spieler wie Nico Williams dazu zählt, ist klar, dass Spanien über viel Tempo verfügt. Aber das heißt nicht, dass wir mit der weißen Fahne in dieses Spiel gehen.“

Denn Doue will unbedingt wieder nach München, nach dem Königsklassen-Triumph wieder einen Pokal in der Allianz Arena in den Himmel heben. „Wir werden uns sehr gut vorbereiten, um am Donnerstag zu gewinnen“, sagte Frankreichs neues Wunderkind – im Endspiel würde dann Deutschland oder Portugal warten.

Doue vor Startelf-Debüt

Während Doue erst ein Länderspiel auf dem Konto hat und gegen Spanien vor seinem Startelfdebüt steht, hat sich Europameister Yamal längst einen Ruf wie Donnerhall erarbeitet. „Ich merke, dass die Verteidiger nicht mehr so oft auf mich losgehen“, sagte der 17-Jährige, dessen Tempodribblings gefürchtet sind. Ein bisschen Vorsicht bei der Konkurrenz sei deshalb „ganz normal“, sagte Yamal: „Sie haben mehr Respekt vor mir.“

Noch ist Doue längst nicht auf dem Niveau von Yamal, dessen Marktwert 120 Millionen Euro höher eingeschätzt wird. Doch er hat sich auf den Weg gemacht. Er müsse noch an „vielen Aspekten“ seines Spiels arbeiten, sagte Doue: „Ich versuche jeden Tag, besser zu werden“. Eines hat er Yamal ja sogar schon voraus – den Titel in der Champions League.

(SID) / Bild: Imago