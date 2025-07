Aufsteiger HSV leiht Bayern-Keeper aus

Der Hamburger SV hat nach der Rückkehr in die Deutsche Bundesliga Torhüter Daniel Peretz vom FC Bayern verpflichtet. Der 25 Jahre alte Israeli wird für eine Saison von den Münchnern an den Aufsteiger ausgeliehen. Das teilten beide Teams am Montag offiziell mit.

Peretz soll dem bisherigen Stammtorhüter Daniel Heuer Fernandes Konkurrenz machen. „Bereits die vergangene Saison hat gezeigt, wie enorm wichtig es ist, eine starke Torwartgruppe zu haben“, sagte HSV-Vorstand Stefan Kuntz. Der bisherige Hamburger Ersatzkeeper Matheo Raab war vor zehn Tagen zu Union Berlin gewechselt. Kuntz freue sich, „dass sich Daniel mit seiner internationalen Erfahrung für uns entschieden“ habe.

Peretz-Deal ohne Kaufoption

Eine Kaufoption besitzen die Hanseaten laut Medienberichten nicht. Peretz solle „beim Hamburger SV weitere Erfahrungen und viele Bundesliga-Minuten sammeln“, sagte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund.

Peretz war im Sommer 2023 von Maccabi Tel Aviv zum deutschen Rekordmeister gekommen, der israelische Nationaltorhüter bestritt seitdem aber nur sieben Pflichtspiele. Als Nummer zwei hinter Manuel Neuer hatten die Münchner zu Jahresbeginn Jonas Urbig vom 1. FC Köln verpflichtet.

(SID) / Bild: Imago