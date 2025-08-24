Aufsteiger HSV punktet bei Bundesliga-Comeback

Der Hamburger SV ist mit einem 0:0 bei Borussia Mönchengladbach auf die Bundesliga-Bühne zurückgekehrt.

Trainer Merlin Polzin nahm den Abpfiff mit einem entspannten Lächeln zur Kenntnis, seine Spieler ließen sich von den mitgereisten Fans feiern: Der Hamburger SV hat bei seinem langersehnten Comeback auf der Bundesliga-Bühne mit viel Kampf und etwas Glück einen Punkt ergattert. Der Aufsteiger holte in seinem ersten Erstligaspiel seit 2661 Tagen bei Borussia Mönchengladbach ein 0:0 und meldete sich achtbar in der Beletage des deutschen Fußballs zurück.

Vor allem defensiv stand der HSV nach dem XXL-Umbruch im Sommer überraschend stabil, die Borussia fand trotz größerer Spielanteile kaum Lücken. „Die Art und Weise, wie wir das Spiel angegangen sind, hat für uns gesprochen. Jeder hat gesehen, dass wir die Liga annehmen können“, sagte der Hamburger Torhüter Daniel Heuer Fernandes bei DAZN. Weniger glücklich waren die Gladbacher. „Das ist nicht zufriedenstellend. Es kann nur besser werden“, sagte Neu-Kapitän Rocco Reitz.

(SID) Foto: Imago