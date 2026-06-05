Aufsteiger Lustenau verpflichtet Talent von Sturm Graz

Aufsteiger Austria Lustenau hat die Verpflichtung von Lord Afrifa verkündet. Der zentrale Mittelfeldspieler wechselt von der zweiten Mannschaft des SK Sturm nach Vorarlberg und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2028 mit Option auf eine weitere Saison.

Afrifa kam im September 2024 vom Great Corinthians FC aus seiner Heimat Ghana nach Österreich. Insgesamt absolvierte er 41 Partien in der ADMIRAL 2. Liga.

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Lustenau-Sportchef Dieter Alge sagt zum Transfer: „Mit Lord konnten wir einen zentralen Mittelfeldspieler verpflichten, der flexibel einsetzbar ist und großes Potenzial mitbringt. Beim SK Sturm Graz II war er bereits eine feste Größe und hat dort seine Qualitäten nachhaltig unter Beweis gestellt. Er ist ein sehr dynamischer Box-to-Box-Spieler, der mit seinem Tempo, seiner Intensität und seiner Laufstärke viele Wege im Mittelfeld abdecken kann. Mit seiner Ballsicherheit, seinem Spielverständnis und seiner Zweikampfstärke wird der 20-Jährige unserem zentralen Mittelfeld zusätzliche Stabilität und Qualität verleihen.“

Bild: GEPA