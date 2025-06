Aufsteiger Ried verstärkt sich mit Scherzer

Bundesliga-Aufsteiger SV Ried hat Jonathan Scherzer vom Wolfsberger AC verpflichtet. Der Defensivspieler unterzeichnet im Innviertel einen Einjahresvertrag bis Sommer 2026.

Der 29-Jährige war in der ADMIRAL Bundesliga neben dem Engagement beim WAC auch bei der Admira aktiv. Zuletzt laborierte der Verteidiger lange an einer Knieverletzung, durch die er große Teile der vergangenen Saison verpasste.

„Jonathan Scherzer ist ein äußerst erfahrener Spieler, der schon über 100-mal in der höchsten österreichischen Liga gespielt hat. Damit wird er uns Erfahrungswerte geben, die für diese Spielzeit sehr wichtig sein werden. Er ist ein technisch sehr beschlagener Spieler, der auch die nötige Zweikampfhärte mitnimmt. Wir freuen uns, dass er uns schon so früh in der Vorbereitung verstärkt“, sagt Wolfgang Fiala, Geschäftsführer Sport bei der SV Ried über den Neuzugang.

Scherzer: „Für mich ein Neustart“

Scherzer selbst sagt zu seinem Wechsel: „Ich freue mich sehr auf das professionelle Umfeld hier in Ried und auf die großartige Fankultur. Der erste Eindruck war sehr positiv. Für mich ist es jetzt ein Neustart. Ich habe sehr viel Erfahrung gesammelt und möchte damit die Mannschaft, vor allem die jungen Spieler, unterstützen. Ich möchte mithelfen, dass wir in der Bundesliga eine stabile Defensive bilden.“

(Red./SV Ried) / Bild: GEPA