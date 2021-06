Aufstellung: Das ist die ÖFB-Startelf gegen die Niederlande

via

via Sky Sport Austria

Österreichs Fußball-Teamchef Franco Foda verzichtet im EM-Spiel in Amsterdam gegen die Niederlande auf Sasa Kalajdzic in der Startformation. Anstelle des Stuttgart-Profis stürmt Michael Gregoritsch, ansonsten gab es im Vergleich zum 3:1 gegen Nordmazedonien keine personellen Änderungen in der Anfangs-Elf. Marko Arnautovic fehlt bekanntlich wegen einer Sperre.

Bei den Niederländern rückte wie angekündigt Matthijs de Ligt in die Startformation. Der Juventus-Innenverteidiger hatte beim 3:2 der “Oranjes” gegen die Ukraine noch wegen Leistenproblemen gefehlt.

