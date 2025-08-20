Aufstellung: So startet Sturm Graz gegen Bodö/Glimt

Mit dem SK Sturm Graz steigt heute auch der amtierende Meister in die heiße Phase des Europacups ein. Im Playoff zur Champions League wartet mit Bodö/Glimt ein unangenehmer Gegner aus Norwegen. Für die Grazer geht es um den Einzug in die Ligaphase der Königsklasse – gelingt dies nicht, steht immerhin ein Fixplatz in der Ligaphase der Europa League bereit. Das Spiel startet um 21:00 Uhr im Aspmyra-Stadion in Bodö.

Die Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel will dabei an die starken Auftritte der Vorsaison anknüpfen und mit einem positiven Resultat in Skandinavien die Tür zur Champions League weit aufstoßen, ehe es in einer Woche zum Rückspiel in Graz kommt.

Mit dieser Elf startet Sturm Graz:

Mit dieser Elf startet Bodö/Glimt:

Beitragsbild: GEPA