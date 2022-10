Aufstellungen: BVB mit Moukoko in Sevilla – Real startet mit Ersatzgoalie

Jungstar Youssoufa Moukoko löst bei Borussia Dortmund im Sturmzentrum den glücklosen Anthony Modeste ab. Der 17-Jährige steht in der Startelf von Trainer Edin Terzic für das Champions-League-Spiel beim FC Sevilla am Abend (21.00 Uhr/live auf Sky Sport Austria 4 – streame das Spiel mit dem Sky X Traumpass).

Auch Emre Can spielt von Beginn an in einer BVB-Elf, die von Ersatzkapitän Jude Bellingham angeführt wird. Für Stammtorhüter Gregor Kobel kam das Spiel hingegen zu früh: Im Tor steht erneut Alexander Meyer. Wegen Verletzungen fehlen unter anderem Marco Reus und Mats Hummels.

⭐️ Here is Shakhtar’s lineup for the @ChampionsLeague match vs Real Madrid

⚒ The team need your support ⚒#RealMadridShakhtar | #Shakhtar #UCL pic.twitter.com/v0YljydHod

— FC SHAKHTAR ENGLISH (@FCShakhtar_eng) October 5, 2022