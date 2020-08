Aufstellungen: Ein Wechsel bei Leipzig, PSG beginnt mit allen Superstars

Für den Halbfinal-Kracher gegen Paris Saint-Germain (JETZT live auf Sky Sport Austria 1 HD) verändert Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann seine Startelf im Vergleich zum Sieg gegen Atletico Madrid auf einer Position.

In der RB-Abwehr spielt der schnelle Nordi Mukiele anstelle von Marcel Halstenberg.

Die Aufstellung von RB Leipzig:

Gulacsi – Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino – Laimer, Kampl, Sabitzer – Nkunku, Olmo – Poulsen

PSG-Trainer Thomas Tuchel bringt den zuletzt angeschlagenen Superstar Kylian Mbappe von Beginn an. Im Tor spielt zudem Sergio Rico für den verletzten Stammkeeper Keylor Navas.

Die Aufstellung von PSG:

Rico – Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat – Paredes, Marquinhos, Herrera – Di Maria, Mbappé, Neymar

— Paris Saint-Germain (@PSG_English) August 18, 2020