Aufstellungen: “Endspiel” für den WAC, letzter Akt für den LASK

Sky Sport Austria

Für den Wolfsberger AC geht es in der Europa League gegen Feyenoord Rotterdam um den Aufstieg in die K.O.-Runde. Dem WAC genügt dabei schon ein Remis gegen die Niederländer, um in Europa zu überwintern.

Die Aufstellung des Wolfsberger AC:

Die Aufstellung von Feyenoord:

Für den LASK hat das abschließende Gruppenspiel gegen das noch punktlose Ludogorets Razgrad keinen sportlichen Wert mehr. Allerdings spült ein Sieg in der Gruppenphase der Europa League 570.000 Euro in die Vereinskasse.

Die Aufstellung des LASK:

