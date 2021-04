Aufstellungen: FC Bayern setzt gegen PSG auf Choupo-Moting

via

via Sky Sport Austria

Bayern München beginnt das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris St. Germain (jetzt live und exklusiv auf Sky Sport Austria 1 – streame das Spiel mit dem SkyX-Traumpass) mit der identischen Elf, die Trainer Hansi Flick am Samstag im Topspiel der Bundesliga bei RB Leipzig (1:0) auf den Platz geschickt hatte. Zentraler Angreifer anstelle des verletzten Robert Lewandowski ist damit erneut Eric Maxim Choupo-Moting, der beim Endspiel-Sieg 277 Tage zuvor in Lissabon (1:0) noch das Trikot des französischen Meisters getragen hatte.

Neben Lewandowski muss der Rekordmeister unter anderem auf Serge Gnabry verzichten. Der Nationalspieler war positiv auf das Coronavirus getestet worden und befindet sich in häuslicher Isolation.

Die Aufstellung des FC Bayern: Neuer – Pavard, Süle, Alaba, Hernandez – Kimmich, Goretzka – Sane, Müller, Coman – Choupo-Moting.

Die Startelf von PSG:

(SID)

Artikelbild: Imago